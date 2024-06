Panarelli, le gemelle con il talento per il piano in concerto a Napoli

(nello lauro – alads) Una vita in simbiosi scandita dalla passione per la musica e il pianoforte. Una passione che Fabiana e Martina Panarelli, sorelle gemelle 16enni di Sperone, entrambe dotate di orecchio assoluto, coltivano dall’età di 10 anni quando il maestro Giovanni Mazza notò la loro particolare sensibilità e propensione per lo studio del pianoforte. I riflettori si accenderanno martedì 25 giugno sulle due talentuose pianiste, studiano al liceo linguistico Enrico Medi a Cicciano città di origine del papà Gennaro, in occasione della rassegna “È aperto a tutti quanti” del Conservatorio di musica San Pietro a Majella in programma alle 13,30 alle Gallerie d’Italia di via Toledo a Napoli; insieme a loro suoneranno anche Diego Tuccillo, Mario Russo ed Emiliano Sorrentino nell’esecuzione di

brani di Chopin, Mozart, Mendelssohn e Schumann. Giovanissime Fabiana e Martina vengono ammesse al Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella e frequentano corsi di perfezionamento; attualmente frequentano corsi annuali e masterclass di alto perfezionamento pianistico con i maestri di fama mondiale Leonid Margarius (Russia), Marian Mika (Polonia) e Olga Zdorenko (Ukraina). A testimonianza del loro talento, hanno già vinto diversi concorsi nazionali ed internazionali, sia come soliste che in formazione Duo Panarelli; nel luglio 2023 hanno inciso il loro primo cd con musiche di Rachmaninoff e Chopin come allieve del corso pianistico del maestro Margarius. Quello di domani non sarà l’unico impegno di questa estate per Fabiana e Martina Panarelli che a luglio terranno 5 concerti in Emilia Romagna, ad agosto 5 Concerti in Friuli Venezia Giulia, mentre nel prossimo mese di ottobre si esibiranno in occasione di Piano City Napoli 2024.