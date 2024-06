Droga dietro l’aiuola: coniugi spacciatori arrestati dalla polizia

Coniugi spacciatori scoperti e arrestati dalla polizia. È accaduto a San Giuseppe Vesuviano, dove gli agenti del locale commissariato hanno notato nella zona di piazza Risorgimento i due giungere a bordo di un’auto e che, dopo avere parcheggiato, hanno raggiunto la piazza a piedi. Qui, hanno nascosto un sacchetto di carta dietro ad un’aiuola, prelevando e consegnando ai presenti alcuni involucri in cambio di denaro. Gli agenti, dopo aver osservato il via vai di persone, sono intervenuti bloccando i due e diversi acquirenti. Marito e moglie custodivano in un borsello quattro stecche di hashish, mentre nel sacchettino nascosto tra le piante vi erano occultate 24 stecche e due frammenti di hashish. Infine nel vano portaoggetti dell’auto, sono state trovate altre 45 stecche di stupefacente, per un totale complessivo di circa 160 grammi di droga. I coniugi, rispettivamente di 43 e 35 anni, il primo con precedenti di polizia anche specifici, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti Cinque persone, di età compresa tra 20 e 48 anni, tutti residenti tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, sono state invece denunciate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti perché sorprese ad acquistare la sostanza stupefacente che sarebbe, hanno appurato gli agenti, stata rivenduta ad altri soggetti. Sanzionate amministrativamente, altre due persone per detenzione di stupefacenti per uso personale.