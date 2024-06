Nola, al Vulcano Buono arriva Holden per il firmacopie

Il “Vulcano Buono” di Nola, è sempre più crocevia di incontri con le star della musica italiana. Il 25 giugno alle 17.30 in piazza Capri è in programma il firmacopie di Holden, L’artista, finalista ad “Amici 2023” (figlio del marito di Laura Pausini) e vincitore del premio delle radio, firmerà le copie del nuovo Ep “Joseph” (Latarma-Ada-Warner). Con sei brani scritti, composti e prodotti dal cantautore, l’album è un’esplorazione sonora che abbraccia una vasta gamma di influenze, dalla dimensione urban all’elettronica, passando per la suggestiva dimensione cantautorale. In ogni traccia, Holden conferma la sua capacità di reinventarsi e di catturare l’attenzione del pubblico con un sound personale e innovativo.

IN AUTUNNO IN TOUR – Il prossimo autunno Holden debutterà con Holden Tour 2024, con undici appuntamenti dal vivo in alcuni dei più conosciuti club nelle principali città italiane, che conta già due doppie date a Roma e a Milano. Nel suo viaggio musicale, prodotto e organizzato da Live Nation, il cantautore porterà dal vivo il carisma e l’energia dei brani del suo nuovo Ep “Joseph”.

LE TAPPE DEL TOUR – La prima tappa del tour si terrà il 13 novembre a Firenze, per poi proseguire il 14 novembre a Perugia, il 16 novembre a Bari, il 17 novembre a Napoli, il 19 e 20 novembre a Roma, il 23 novembre a Roncade (TV), il 24 novembre a Bologna, il 26 novembre a Torino e si concluderà con le due date di Milano (Magazzini Generali) il 28 e 29 novembre.