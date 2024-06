“Quando inizia la felicità”, il diario di viaggio (sentimentale) di Gotto

La passione per la vita, l’amore e la gioia della paternità: sono i sentimenti che emergono con forza in questo nuovo libro di Gianluca Gotto, scrittore appassionato di Oriente e travel blogger con oltre 420mila follower su Instagram. Un diario di viaggio e una guida per trovare la felicità nel presente: in queste 360 pagine Gotto condivide con i lettori le domande che hanno caratterizzato e guidato il suo percorso di crescita personale. Domande capaci di suscitare riflessioni profonde e di ispirare azioni concrete, che sono state il motore di ogni rivoluzione nella sua vita. “Quando inizia la felicità” è più di un semplice libro; è una raccolta di domande profonde che ci invitano a riflettere, a crescere e a trovare risposte dentro noi stessi.Focus principale del libro le domande che hanno smosso qualcosa di profondo nel cuore di Gotto e nella sua mente, portando a riflessioni e azioni che hanno trasformato la sua vita. “Quando inizia la felicità” è un diario di viaggio intimo e sincero, dove Gotto racconta senza reticenze le sue esperienze degli ultimi anni. Dai momenti difficili e le fragilità alla rinascita, dai sogni realizzati alla consapevolezza acquisita attraverso il buddhismo. Questo libro è un inno all’amore, con un focus particolare sulla gioia immensa della paternità e sull’amore smisurato per Claudia. Leggere “Quando inizia la felicità” è come abbracciare la persona che ami. È un libro che rassicura e ispira, offrendo consigli pratici e spunti per vivere al meglio la propria vita. (Autilia Napolitano)

“Quando inizia la felicità” di Gianluca Gotto euro 19,50 (Mondadori) – 360 pagine

I 3 LIBRI PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA ALLA MONDADORI DI PIAZZA MARCONI A NOLA