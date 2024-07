Alla richiesta dei carabinieri di consegnare la sostanza stupefacente in suo possesso, il 39enne, poi trovato con di 22 dosi di hashish, ha più volte negato di possederne mostrandosi intollerante al controllo e alla presenza dei militari presso la sua abitazione. È accaduto nella mattinata odierna a Carinaro, nel Casertano, dove i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, nel corso di un servizio antidroga, hanno effettuato la perquisizione domiciliare a carico dell’uomo. I movimenti sospetti del 39enne, che in più occasioni è stato visto entrare e uscire velocemente dal suo appartamento posto al piano terra, senza un apparente motivo, hanno insospettito i militari che anche questa volta non sono stati traditi dal loro intuito. L’uomo pur negando di detenere sostanza stupefacente, è stato sorpreso con 3 dosi di hashish confezionate con nastro carta e cellophane, occultate nelle tasche anteriori di pantaloni. Ulteriori 19 dosi, invece, sono state rinvenute abilmente occultate nell’armadio della camera da letto tra lenzuola ed indumenti, all’interno di una busta per alimenti. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto anche circa 200 bustine in cellophane e materiale vario per il taglio e il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati a sequestrati. Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma ed arrestato. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.