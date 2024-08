Il Nola 1925 bagna con una vittoria di misura l’inizio della sua stagione del Centenario. Al “Gobbato” di Pomigliano d’Arco i ragazzi di mister Farina superano i locali con un gol nel primo tempo e vincono la prima delle due gare del girone di Coppa Campania Eccellenza. Assenti Biason per squalifica e Cozzolino per noie muscolari, mister Farina sceglie di inserire in mediana Cassandro e Dell’Orfanello assieme a Melillo, confermando in porta Angarelli e in difesa Dentice, Vitolo, Costanzo e Cacciatore. In attacco riposo iniziale per Caccavallo, in campo ci vanno Pozzebon, Varsi e Filosa. Il Nola inizia bene e infatti la sblocca già dopo 5 minuti: mischia in area, sbuca Filosa che è il più lesto ed insacca alle spalle di D’Aquino. Il Pomigliano subisce il colpo ma passa al contrattacco: al 9′ è pericoloso Siciliano ma il suo tiro a giro finisce al lato della porta protetta da Angarelli. Al 25′ brutto infortunio per Dentice che lascia il campo in barella per un colpo alla caviglia, per lui gli applausi del “Gobbato” già pieno per la prima gara stagionale con i 100 ingressi riservati ai nolani andati esauriti in un attimo. Al 29′ ci prova Dell’Orfanello a raddoppiare per il Nola ma il suo tiro fa la barba al palo. Il caldo torrido piega le velleità delle due squadre che, tuttavia, mostrano buon piglio. Il Pomigliano cerca il pari, il Nola si difende e contrattacco. Ci pensa il neo entrato Caccavallo nel secondo tempo ad impensierire i granata ma i suoi tiri in sequenza non fanno breccia. All’85’ lampo del Pomigliano: Diop si allarga in area e tira, la sua conclusione viene deviata e scheggia la parte esterna del palo. E’ l’ultima emozione della gara. Il Nola non si fa trovare impreparato all’appuntamento con la prima e porta a casa tre punti importanti per il cammino in Coppa.

DICHIARAZIONI – “Sono contento dei ragazzi, anche se ovviamente dobbiamo migliorare – ha dichiarato mister Francesco Farina – Queste gare danno risposte importanti e ci permettono di provare diverse cose, soprattutto in quei casi in cui i calciatori si adattano in diversi ruoli. Era importante vincere, sicuramente dedichiamo questa vittoria ai tifosi, al presidente e al nostro Pietro Dentice“.

“Contento per questo mio primo gol con il Nola – ha affermato Giovanni Filosa – Non dobbiamo calare però l’attenzione, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare a farlo per momenti ancora più importanti. E’ bello avere questo pubblico al nostro fianco, ai nostri tifosi chiedo di esserci sempre accanto“.

IL TABELLINO

POMIGLIANO – NOLA 0-1

Pomigliano Calcio: D’Aquino, Granato (59′ Diop), Dorato, Matute, Tommasini, Liccardi, Di Prisco (84′ Martone), Simonetti, Siciliano, Moccia (84′ Sirabella). A disposizione: Campana, Granata, Paradiso, Tassiero, Tagliaferro. Allenatore: Felice Rea.

Nola 1925: Angarelli, Dentice (25′ Giorgio), Vitolo, Costanzo, Cacciatore (46′ Piccolo poi sostituito all’84’ da De Luca), Cassandro, Melillo, Dell’Orfanello, Varsi (77′ Sorrentino), Pozzebon (50′ Caccavallo), Filosa. A disposizione: Nappo, Compagnone, Caropreso, Pagano. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata (assistenti Borriello di Torre del Greco e Sgariglia di Napoli).

Rete: Filosa 5′ (N).

Note: ammoniti Tommasini, Matute e Siciliano per il Pomigliano; ammoniti Melillo e Piccolo per il Nola.