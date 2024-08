Si è svolta ieri a Castellabate l’annuale assemblea dei soci della locale delegazione della Lega Navale Italiana, un evento di grande rilevanza per l’associazione che ha visto la partecipazione di soci, autorità civili, militari e partner istituzionali. L’assemblea si è tenuta nello scenario del lido Dal Pincio nel Campo dei Rocchi della frazione Lago, un luogo simbolico per la valorizzazione delle tradizioni marinare e della cultura del mare. L’incontro è stato aperto dal presidente della delegazione di Castellabate, Marco Mansueto, che ha illustrato i risultati ottenuti nell’ultimo anno e ha presentato il piano delle attività future. Tra i temi principali trattati durante l’assemblea, spiccano la richiesta ambiziosa di trasformazione a sezione, nonché la promozione della sicurezza in mare, la tutela dell’ambiente marino, e il rafforzamento della collaborazione con le scuole e le istituzioni locali per promuovere l’educazione marittima tra i giovani. Di particolare rilievo è stato l’intervento del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che ha sottolineato l’importanza della Lega Navale come presidio culturale e sociale nel territorio, ringraziando i soci per il loro costante impegno nella promozione di iniziative che valorizzano il patrimonio marittimo della comunità.

All’assemblea hanno preso parte anche rappresentanti dell’ufficio locale Marittimo di Santa Maria di Castellabate, con al vertice il Luogotenente Antonio Crea, che ha ribadito la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni e associazioni per garantire la sicurezza dei naviganti e la protezione delle coste. Sono intervenuti inoltre i partner istituzionali della Lega Navale, tra cui il contrammiraglio Maurizio Trogu, delegato regionale della Campania, che ha espresso il suo apprezzamento per le attività svolte e confermato la disponibilità a sostenere il fitto e articolato programma delle future iniziative, facendosi portavoce nel contempo di sostenere, nel consesso capitolino, la trasformazione da delegazione a sezione, non tanto per il numero dei soci quanto per la bontà dei progetti pianificati. Al tavolo dei relatori hanno preso parte altresì il presidente della locale sezione Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) che ha annunciato la commemorazione dell’affondamento del sommergibile Velella per domenica 22 settembre, con inizio alle 9,30, a Licosa, in occasione dell’81° anniversario. Presente anche Antonio Grilletto, colonnello dell’Esercito, e autore del libro Il Beato Simeone.

I lavori sono stati coordinati da Enrico Nicoletta, già responsabile della Promozione Turistica del comune di Castellabate, il quale ha ricordato che l’ente municipale ha appena concluso le celebrazioni di Castellabate 900, allorquando il 10 ottobre del 1123, il Santo Patrono Costabile Gentilcore, IV Abate Cavense, effettuò la posa della prima pietra per l’edificazione del castello dell’abate, e da qui Castellabate. L’assemblea si è conclusa con un momento conviviale, organizzato da Natalino Russo, intervenuto anche nelle vesti di fiduciario Coni di Castellabate, durante il quale i soci hanno avuto l’opportunità di confrontarsi in maniera informale e di condividere idee e proposte per il futuro. Il presidente ha ringraziato tutti i partecipanti, rinnovando l’impegno della Lega Navale Italiana a operare con dedizione e passione per il bene della comunità e la salvaguardia del mare ed in stretta sinergia con le giovani generazioni.