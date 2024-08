Napoli, ucciso con 4 coltellate nella notte: polizia arresta due uomini

Due extracomunitari sono stati fermati dalla polizia di Stato a Napoli in quanto ritenuti coinvolti nell’omicidio di un uomo di nazionalità gambiana, colpito con quattro fendenti la scorsa notte e deceduto poco dopo. Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori della Questura partenopea lo straniero sarebbe stato accoltellato a morte in via Nazionale, al culmine di una lite. Sono in corso indagini per delineare la dinamica e il movente dell’omicidio. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell’immediato l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine. La vicenda sarà oggetto di esame nel corso della prossima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica