Si era allontanato in sella ad una bicicletta il detenuto evaso dal carcere di Avellino ma grazie all’azione congiunta della Polizia penitenziaria e degli agenti della Squadra Mobile della Questura è stato ripreso e riportato in cella. Il detenuto, 25 anni, sta scontando una pena per detenzione di sostanze stupefacenti lesioni e furto aggravato, nella tarda serata di ieri è riuscito ad eludere la sorveglianza dell’unico agente che controlla due sezioni della Casa circondariale e a raggiungere il cortile esterno. Utilizzando una bicicletta che era nei pressi ha superato le recinzioni perimetrali e ha imboccato la strada provinciale dirigendosi in una zona boschiva. Tallonato dagli agenti, ha abbandonato la bicicletta e si è dato alla fuga a piedi. È stato trovato nascosto tra i rovi e riportato in cella. È stato denunciato per evasione.