Incidente sulla statale 18, tre persone ferite: grave una ragazza

È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla strada statale 18 nel territorio comunale di Prignano Cilento, in provincia di Salerno. I tre giovani, due ragazze di 19 e 17 anni ed un ragazzo di 20 anni, viaggiavano a bordo di un’auto , una Suzuki condotta dal 20enne, quando per cause in corso di accertamento, l’auto è uscita fuori strada finendo la propria corsa contro un albero. L’impatto è stato molto violento: ad avere la peggio una delle due ragazze che è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Le condizioni degli altri due ragazzi feriti non destano preoccupazione.