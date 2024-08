Napoli: arrivato David Neres, Conte lo aspettava da giorni

Il mercato estivo del Napoli si è rivelato particolarmente movimentato, dato l’impegno della dirigenza azzurra nel rafforzare il proprio organico in vista della stagione 2024/2025. Tra i colpi più chiacchierati del momento c’è l’acquisto di David Neres, talentuoso attaccante brasiliano che Antonio Conte attendeva con ansia. La trattativa, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi partenopei, si è conclusa ufficialmente pochi giorni fa, con lo sbarco del giocatore a Fiumicino.

Il contratto con il Napoli

L’arrivo di David Neres in squadra consente al Napoli di sommare un’altra pedina fondamentale al suo scacchiere offensivo. Il giocatore, proveniente dal Benfica, farà parte della rosa di Antonio Conte fino al 2028, come previsto dal contratto firmato con il club, il cui valore si aggira intorno ai 28 milioni di euro più bonus. Una cifra piuttosto considerevole che testimonia lo sforzo fatto dal Napoli per aggiudicarsi uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico attuale. Il motivo è semplice e non si limita a dominare le quote calcio oggi, ma ha una portata molto più ampia, che punta dritto ai vertici della classifica di Serie A.

Chi è David Neres

Per chi non lo conoscesse, David Neres è un attaccante brasiliano, classe 1997, che ha già militato in Prima Divisione. Dopo una stagione iniziale con il São Paulo, infatti, Neres si è trasferito in Europa, dove la sua carriera è letteralmente esplosa. Prima l’Ajax, dal 2016 al 2022, poi il Benfica, dove è emersa tutta la sua qualità come calciatore, ed ora il Napoli, che non ha saputo resistere al fascino di un giocatore versatile, abile nel dribbling e capace di giocare su entrambe le fasce.

L’apporto di Neres alla squadra di Conte

L’arrivo di David Neres al Napoli rappresenta un tassello cruciale per Antonio Conte, che da tempo era alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche per completare il reparto offensivo. Per il CT azzurro Neres è sinonimo di tecnica e rapidità, qualità essenziali per un gioco veloce e verticale come quello che Conte intende implementare. La sua presenza in squadra consente inoltre all’allenatore di avere a sua disposizione nuove soluzioni tattiche, che vanno a rafforzare ulteriormente il tridente offensivo del Napoli, tra i più forti d’Italia.

Attesa per Lukaku, Ngonge vicino all’addio

Mentre l’arrivo di Neres è ormai cosa fatta, il Napoli continua a lavorare per chiudere altre operazioni importanti. Attualmente, gli occhi degli appassionati di bet sono puntati su Romelu Lukaku, che potrebbe presto diventare il prossimo colpaccio messo a segno dal club partenopeo.

Il belga Cyril Ngonge, dal canto suo, sembra destinato a dover abbandonare il club, in cerca di una nuova casa, probabilmente con la Lazio, che lo ha già chiesto in prestito. La sua partenza potrebbe facilitare ulteriori ingressi, consentendo a Conte di avere a disposizione una rosa perfettamente funzionale ai suoi piani tattici​.

Ciò significa che il mercato estivo non è ancora finito per il Napoli, determinato a rinforzare il più possibile la squadra per affrontare al meglio la nuova stagione e regalare ai tifosi azzurri grandi emozioni