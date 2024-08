Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Napoli, durante i servizi di controllo in stazione, potenziati in occasione del maggior afflusso di viaggiatori durante il periodo estivo, hanno arrestato due persone e denunciata un’altra. Un 50enne napoletano, che si aggirava con modi sospetti in stazione, è stato fermato per un controllo dal quale è emerso un ordine di carcerazione nei suoi confronti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino. L’uomo deve scontare 4 anni di reclusione per peculato e bancarotta fraudolenta. Sempre in esecuzione di un ordine di carcerazione è stato arrestato anche un tunisino di 35 anni: deve scontare un anno e 4 mesi di reclusione per tentata rapina; il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Palermo. Infine, la Polfer ha denunciato a piede libero un 66enne napoletano per furto aggravato. L’uomo, lo scorso 2 agosto, aveva rubato una borsa ad una turista all’interno dell’area ristoro della Stazione centrale. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza è stato individuato e rintracciato all’esterno della stazione con indosso gli stessi indumenti con i quali aveva commesso il furto. Anche nei prossimi giorni i controlli saranno potenziati in vista del Ferragosto che vedrà un ulteriore aumento di viaggiatori nelle stazioni.