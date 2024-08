Due uomini, con precedenti specifici, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo aver tentato borseggi su un autobus di linea. A individuarli sono stati gli agenti del Commissariato Secondigliano, mentre si muovevano con fare sospetto nei pressi della fermata dell’autobus di viale Umberto Maddalena. I poliziotti li hanno seguiti sul bus dove, durante il tragitto, hanno tentato di derubare due viaggiatori, ma in entrambi i casi non sono riusciti ad asportare nulla. I malviventi, dopo una corsa di 45 minuti, sono scesi nei pressi dell’aeroporto di Capodichino dove sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. I due, un 63enne di Giugliano in Campania ed un 55enne di Pozzuoli, sono stati denunciati per tentato furto con destrezza; mentre il 63enne, trovato in possesso di un telefono cellulare rubato, è stato anche denunciato per ricettazione.