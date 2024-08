Questa notte a Qualiano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via circumvallazione esterna strada provinciale 1, all’altezza della rotonda dove si trova il comando della guardia di finanza, per un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento una “Polo” guidata da un 42enne di Napoli e una 37enne di Sant’Antimo ha impattato la sua corsa sullo spartitraffico. Da un primo accertamento pare che la vettura si sia successivamente ribaltata per poi attraversare la rotonda terminando la corsa contro il cancello di un’abitazione. L’uomo – Nunzio Gelsomino – è deceduto sul colpo mentre la donna è stata trasferita in codice giallo nell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.