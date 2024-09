Alcol a minorenni, doppia denuncia e locale chiuso per 3 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della compagnia carabinieri di Ischia, ha disposto la sospensione per 3 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di un bar di Ischia. In particolare, nella serata dello scorso 2 agosto, i militari della di Ischia, durante il servizio di controllo predisposto nella zona della “movida”, nei pressi del porto di Forio, avevano notato alcuni giovani che avevano acquistato poco prima delle bevande alcoliche senza che un dipendente dell’attività commerciale chiedesse loro un documento di riconoscimento nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. In quella circostanza, gli operatori avevano denunciato il titolare dell’attività commerciale e un dipendente per somministrazione di bevande alcoliche a minori, essendo questi ultimi minori di 16 anni. Il provvedimento eseguito stamattina è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.