A Villaricca i carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato Ciro I., 47enne napoletano. Siamo nel parcheggio di un centro commerciale di Giugliano, a via Santa Maria a Cubito. I militari stanno effettuando un servizio ad hoc contro lo spaccio di droga. All’interno di una Panda in sosta c’è un uomo che parla al telefono. L’autista è particolarmente agitato e i carabinieri decidono di pedinarlo per osservare i suoi movimenti. La panda raggiunge il comune di Villaricca e percorre corso Europa. La marcia procede regolare quando un ragazzo in sella a uno scooter si affianca all’auto seguita dai carabinieri. I due non si fermano e lo scambio è “volante”. Prima le banconote e poi la cessione di un involucro. Questione di pochi secondi e il centauro fugge via. I carabinieri fermano la Panda con a bordo il 47enne. Inizia la perquisizione e i militari trovano nulla ma quello che hanno appena visto racconta un’altra storia. La vicenda poteva concludersi con un nulla di fatto ma i militari non si arrendono e la perquisizione si fa più accurata. Alla fine la scoperta. Diciassette dosi di cocaina nascosti in un cofanetto per le gomme da masticare. La piccola scatola metallica, con tanto di calamita, era nascosta nel bocchettone dell’aria condizionata, nella plancia centrale sopra lo stereo. Il 47enne, trovato in possesso anche della somma di 275 euro poi sequestrata, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.