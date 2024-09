Litiga con il padre, minaccia i carabinieri e si dà fuoco: è grave

Poco dopo le 11 di questa mattina una richiesta di aiuto inoltrata da alcuni cittadini alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Piedimonte Matese, nel Casertano, attraverso il numero di pronto intervento “112”, ha segnalato una violenta lite in famiglia in corso in una delle abitazioni della città matesina. I militari dell’Arma, intervenuti presso l’indirizzo segnalato, hanno sorpreso padre e figlio, rispettivamente di 77 e 42 anni, che discutevano animatamente per futili motivi, inveendo, anche fisicamente, l’uno contro l’altro. In particolare il figlio 42enne, in evidente stato di agitazione, dopo aver rivolto ai carabinieri offese e minacce, gli ha aizzato contro il suo cane di grossa taglia che ha fatto cadere dalle scale uno dei militari intervenuti. Nel frattempo, vista la situazione di pericolo, aggravata dal fatto che l’uomo si era munito di due contenitori colmi di liquido infiammabile e di un accendino con il quale minacciava di darsi fuoco, i militari hanno richiesto l’intervento di altre pattuglie e di personale dei vigili del fuoco di Piedimonte Matese.

Dopo un primo tentativo dei carabinieri di bloccarlo e di strappargli dalle mani l’accendino, quest’ultimo, mentre veniva trascinato nel cortile dell’abitazione, ha fatto cadere con un calcio il liquido infiammabile sulle scale e gli ha dato fuoco con un secondo accendino che nascondeva in tasca. Le fiamme, subito divampate, hanno avvolto in pochi istanti il 42enne e lambito i militari che lo hanno bloccato. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha consentito, grazie agli estintori già pronti ed armati, di domare il fuoco e di evitare il peggio. A seguito delle ferite riportate, il 42enne è stato trasferito in eliambulanza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli – centro grandi ustionati, dove al momento risulta ricoverato in prognosi riservata. Nel corso dell’intervento sono rimasti lievemente feriti quattro dei carabinieri intervenuti. I militari sono ricorsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese.