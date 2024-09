La tragedia di Saviano, il giorno dopo. La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo, con le indagini affidate ai carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna alla ricerca delle cause che hanno provocato la fuga di gas e del conseguente scoppio che ha devastato la palazzina a due piani di via Tappia. Quattro i morti (Autilia Ambrosino, Vincenza Spadafora, Giuseppe Zotto e Autilia Pia Zotto) e due le persone sopravvissute (Antonio Zotto e il piccolo Gennaro di due anni).

Giuseppe, il bimbo di due anni estratto vivo dalle macerie resta ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli nel reparto di Chirurgia pediatrica, diretto da Giovanni Gaglione. Da ulteriori approfondimenti clinico strumentali – secondo quanto si apprende – è emerso che non ha riportato la frattura del femore ma soltanto alcune lesioni d’organo interni e una lieve contusione polmonare provocate dall’impatto a seguito del crollo che necessitano di costante osservazione. Ma non è in prognosi riservata.