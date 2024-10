Caccia con metodi illegali: denuncia, sequestri e multe dei Forestali

Continuano i controlli del gruppo carabinieri forestale di Napoli sull’attività venatoria effettuata nella Provincia di Napoli. Diverse le attività di controllo effettuate dai militari dell’Arma dalle quali sono emerse diverse irregolarità. I militari del nucleo di Pozzuoli, unitamente alle Guardie Zoofile e venatorie della Lipu, hanno individuato, a Giugliano località Salice, due individui in attività venatoria non consentita in quanto trovati in possesso di richiami elettronici per uccelli vietati dalle legge che regola l’attività venatoria in Italia. Pertanto i militari hanno sequestrato 2 fucili, 6 cartucce calibro 12 e i due richiami acustici elettromagnetici. I forestali di Marigliano, nel territorio del comune di Brusciano, hanno denunciato un uomo che aveva abbattuto un esemplare di colombaccio (columba palumbus) in periodo non consentito, procedendo al sequestro di un fucile, 3 cartucce calibro 12 oltre che del cadavere dell’uccello. I militari di Castellamare di Stabia e quelli appartenenti al nucleo di Napoli, hanno rinvenuto e sequestrato, rispettivamente, 2 richiami elettromagnetici in località Monte Faito ed un altro nel territorio di Caivano. Inoltre, nel corso delle attività, sono state elevate, in totale, 3 sanzioni amministrative per un totale di euro 400 euro.