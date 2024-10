Taglio del nastro all’istituto salesiani “Sacro Cuore” del Vomero, a Napoli, per la palestra intitolata ad Alessandro Sacco, giornalista sportivo napoletano prematuramente scomparso un anno fa. Alla cerimonia, insieme con il padre del compianto cronista, Pino Sacco, sono intervenuti anche Angela Procida ed Emanuele Marigliano, due campioni del nuoto paralimpico italiano, protagonisti ai giochi di Parigi 2024: la coppia d’assi del nuoto azzurro, plurimedagliata a livello mondiale ed europeo (Procida ha vinto il bronzo nei 100 metri dorso femminili S2, Marigliano è recordman italiano nei 150 metri misti di nuoto), si è intrattenuta a lungo sul parquet della palestra – sotto la “regia” del professor Salvatore Nocerino – per dialogare con alunni e docenti del plesso di via Scarlatti spiegando quanto siano importanti “duro lavoro e disciplina” per poter tagliare traguardi prestigiosi come, appunto, il podio nei giochi a cinque cerchi. E proprio i ragazzi dell’Istituto Salesiani, diretto da don Franco Gallone, si sono rivelati i veri “mattatori” dell’evento vomerese dando vita ad un Open-Day particolarmente ricco: un momento d’incontro suggestivo, che ha visto accogliere i visitatori con laboratori di lingue straniere, scienze, fisica, esibizioni musicali e tanto altro ancora. Un’opportunità a dir poco unica per studenti, genitori ed ospiti, di conoscere ed apprezzare le eccellenze sportive e formative della scuola collinare.