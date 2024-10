La dieta degli ormoni, i quattro schemi di Colao per perdere peso

Un manuale imprescindibile su come perdere peso in modo sano, in poco tempo ma con risultati assicurati e duraturi. Dimagrire è una questione di testa e di volontà, non c’è dubbio, ma è anche e soprattutto una questione di ormoni. Sono loro, infatti, i messaggeri chimici del nostro corpo a regolare la fame e la sazietà, a modulare la capacità digestiva di assorbire le calorie, ma anche l’umore, la serenità e il sonno, condizioni che ci spingono a mangiare di più o di meno. Ad offrirci questa nuova ed interessante prospettiva è l’endocrinologa Annamaria Colao, tra le scienziate più note ed accreditate a livello mondiale. Un rapporto spesso conflittuale quello che ci lega alla tavola e che la Colao affida alle pagine del suo ultimo libro, “La dieta degli ormoni”, un manuale che consente a tutti di perdere peso in maniera salutare, rapida e duratura, agendo alle radici del metabolismo. Il piano della dottoressa Colao si articola in quattro schemi che hanno come protagonisti altrettanti ormoni, da intrecciare e alternare nei vari momenti dell’esistenza. Lo schema Insulina stop mira a ridurre l’insulina in circolo, andando ad aggredire le riserve adipose e in particolare il grasso addominale. Il secondo schema, Serotoninergico, si accompagna al rilascio di serotonina, l’ormone del buon umore. Il terzo, Leptinico, ripristina l’equilibrio tra grelina e leptina, i due ormoni coinvolti nella fame e nella sazietà. L’ultimo schema, Melatonina plus, favorisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno, e consente un reset periodico del metabolismo. Prospettive scientifiche che, prima ancora di stimolare il metabolismo, stimolano la mente ed il cervello ad individuare lo schema più vicino al nostro stile di vita e alle nostre esigenze. “Perché dimagrire – assicura la Colao – non è impossibile, anzi, è di una semplicità disarmante”. Da leggere…e provare. (Autilia Napolitano)

“La dieta degli ormoni” di Annamaria Colao (Sonzognoa – 17 euro – 192 pagine)

