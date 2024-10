Una donna di 42 anni è stata investita e uccisa da un’auto questa mattina a Napoli, in via Brin, strada di accesso al centro della città. Secondo le prime notizie V.V. aveva appena accompagnato i figli a scuola quando è stata travolta in corrispondenza delle strisce pedonali da una Panda in arrivo guidata da un 22enne. L’urto ha spinto in avanti di una decina di metri la donna che è deceduta sul posto, il 118 sopraggiunto sul luogo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente in stato di shock è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Sul posto si trovano gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli che, informato il pm di turno, hanno disposto il sequestro del veicolo, messo la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria e sottoposto ad accertamenti tossicologici il conducente del veicolo al quale è stata ritirata la patente. Sul posto le ambulanze ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sabato scorso un uomo di 74 anni era morto dopo essere stato investito da un’auto guidata da un 31enne in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Questo di oggi è il 21esimo incidente mortale del 2024 a Napoli.