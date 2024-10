Erano tenuti in pessime condizioni igieniche e sanitarie, in mezzo alle loro stesse feci e in gabbie di legno e lamiera sovraffollate, sporche e pericolose, i 32 cani, tra cui barboncini, maltesi, maltipoo, ovvero razze molto richieste sul mercato, tenuti in un allevamento clandestino scoperto e sequestrato dai carabinieri a Villa Literno, in provincia di Caserta. Il blitz è stato effettuato dai militari del Nucleo Forestale di Castel Volturno e del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli, unitamente al personale del Servizio Veterinario dell’Asl di Caserta. L’allevamento era stato realizzato da due coniugi romeni laddove sorgeva una struttura zootecnica dismessa. I carabinieri hanno trovato 44 cani, ma 12 venivano trattati in modo più adeguato ed erano intestati alla coppia, provvisti di microchip; gli altri 32, tra cui alcuni cuccioli messi in cassette di frutta, non avevano invece microchip ed erano tenuti in pessime condizioni. Alcuni hanno mostrato segni di aggressività presumibilmente dovuti al cattivo stato di detenzione, sovraffollamento e maltrattamento giacché legati a corde di circa un metro con evidente limitazione delle cinque liberta relative al benessere animale (fame, sete, libertà di movimento, stress, paura), altri cani invece sono risultati affetti da dermatite e parassiti. I 32 cani maltrattati sono stati sequestrati e dotati di microchip ed affidati in custodia ad un canile convenzionato con l’Asl. I coniugi romeni sono stati denunciati per i reati di maltrattamento di animali e di detenzione di cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.