I militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Pozzuoli, con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale di Giugliano in Campania, hanno sequestrato un’area di circa 3.600 metri quadrati presso un complesso immobiliare in fase di completamento, situato in località Lago Patria. Durante i controlli, i militari hanno accertato che le villette in costruzione presentavano significative difformità rispetto ai permessi di costruire, con variazioni essenziali non autorizzate. Inoltre, è stato scoperto un grave illecito ambientale: attraverso una pompa idraulica, i reflui raccolti in una vasca venivano scaricati direttamente nel Lago Patria, un sito di interesse comunitario sottoposto a tutela ambientale speciale. A seguito delle verifiche, i militari hanno sequestrato 4 immobili abusivi, ciascuno costituito da più piani fuori terra, un piano seminterrato, area esterna e piscina. Cinque persone di nazionalità italiana sono state deferite a piede libero per concorso in reati edilizi e ambientali.