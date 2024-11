Una pattuglia dei carabinieri di Scampia, in uniforme, stava svolgendo un controllo in via Peppino Impastato, nel Lotto K, un’area circondata da massicci complessi popolari e caratterizzata da basse palazzine giallastre. Durante il pattugliamento, i militari hanno notato un uomo sospetto aggirarsi attorno all’isolato 4. Il suo comportamento, sospettoso e nervoso, non ha lasciato dubbi: stava cercando qualcuno o qualcosa. I carabinieri hanno deciso di seguirlo fino alla scala C di una palazzina. Salendo i gradini anneriti, hanno raggiunto un appartamento, dove l’uomo stava per acquistare una dose di droga. L’irruzione è stata tempestiva: i militari hanno colto sul fatto due pusher, una coppia identificata come R. D. M. e C. E., intenti a spacciare. All’interno dell’appartamento, utilizzato come base per lo smercio, sono stati trovati: 243 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 150 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Due bambini, figli della coppia, erano presenti nella casa, ignari delle attività illecite che si svolgevano sotto i loro occhi. R.D.M. è stato trasferito in carcere mentre C.E. è stata posta agli arresti domiciliari. Entrambi sono ora in attesa di giudizio.