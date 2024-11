Nelle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone accusate di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e minacce aggravate. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola e condotte dagli agenti del commissariato di Acerra, hanno fatto luce su un episodio avvenuto lo scorso 4 ottobre. I due arrestati, insieme a un terzo complice non ancora identificato, avrebbero aggredito e minacciato una persona che si era rifiutata di pagare una somma di denaro richiesta per il parcheggio nei pressi di una struttura sanitaria della zona. Durante l’aggressione, la vittima è stata percossa e ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Nel corso del violento alterco, i responsabili avrebbero anche tentato di impossessarsi degli effetti personali della vittima, senza successo per cause indipendenti dalla loro volontà. I due indagati, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, dove resteranno in attesa di giudizio.