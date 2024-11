Perde controllo della moto e finisce contro guardrail: muore 18enne

Tragedia in Irpinia. Si è consumata questo pomeriggio lungo la strada provinciale 57, dove un giovane motociclista di 18 anni, residente in zona, ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo, appena uscito da scuola, era alla guida di una KTM quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il giovane in condizioni critiche all’ospedale di Ariano Irpino. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.