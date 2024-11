Il traffico e lo spaccio di droga si fanno sempre più sofisticati, anche grazie a metodi ingegnosi di occultamento. I carabinieri del comando provinciale di Napoli, durante un presidio nel centro storico di Caivano, hanno arrestato Alfonso N., 56enne, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Le dosi di cocaina erano nascoste in modi alquanto creativi: una lattina modificata con un doppio fondo, progettata per non destare sospetti e la suola di una sneaker in gomma, trasformata in un vano per il trasporto sicuro delle dosi, utile anche per consegne a domicilio. Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato: 24 dosi di cocaina, una busta contenente 7 grammi della stessa sostanza e 275 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Il 56enne è stato trasferito in carcere e sarà sottoposto a giudizio.