Una lite per motivi futili è degenerata in un episodio di violenza domestica che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. A Mondragone, un 45enne ha rinchiuso la compagna nel garage condominiale, impedendole di uscire. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, il litigio è iniziato quando la donna, notando lo stato di alterazione alcolica del compagno, gli ha impedito di mettersi alla guida per tornare a casa. Una volta giunti nel garage e scaricata la spesa dall’auto, l’uomo, ancora adirato, ha approfittato del momento in cui la donna stava parcheggiando per abbassare la porta basculante del box e rinchiuderla all’interno. I disperati tentativi della donna di farsi liberare sono rimasti inascoltati. Nonostante le sue suppliche, l’uomo ha lasciato il garage e si è allontanato con il cane per una passeggiata. La situazione si è sbloccata grazie alla prontezza della sorella della vittima, che ha contattato il 112. I militari sono intervenuti rapidamente, liberando la donna e arrestando l’uomo al suo ritorno a casa. La donna ha raccontato ai carabinieri che, nonostante i 15 anni di convivenza, fino a quel momento il compagno non si era mai spinto oltre le aggressioni verbali. Il 45enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.