Violenza contro le donne: Gori lancia la campagna “Filtri distorti”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, Gori lancia la campagna “Filtri distorti” e ricorda il suo impegno volto a contrastare ogni forma di molestia e di violenza. Una campagna che corre sotto forma di video, reel e post condivisi sui canali social aziendali (Instagram, Facebook, X, YouTube) e che sensibilizza contro la violenza psicologica, manipolativa e accusatoria, spesso invisibile ma profondamente lesiva. Una violenza che sopprime l’anima, la fiducia in sé stesse e la libertà, prima del corpo, con frasi apparentemente innocue, ma che, ripetute e integrate in un contesto relazionale dominato dalla sfiducia e dalla gelosia, generano una distorsione della realtà. In Italia la violenza di genere resta un dramma sociale, con dati che dimostrano la necessità e l’urgenza di uno sforzo collettivo per prevenire e combattere tali tragedie, attivando un cambiamento che parta dalla consapevolezza e dall’azione. Proprio alla luce di questo, in continuità con l’implementazione di uno specifico sistema di gestione e con l’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, Gori ha introdotto numerose azioni volte a sensibilizzare e informare le sue persone, tra cui percorsi di ascolto sotto forma di survey, un servizio di supporto psicologico anonimo e gratuito, webinar e attività di formazione. Piccoli passi per costruire una società in cui le donne possano sentirsi tutelate, supportate e libere di esprimere sé stesse.