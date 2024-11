Durante un controllo congiunto, i militari del nucleo carabinieri forestali di Marcianise e della stazione di San Marcellino hanno rilevato gravi irregolarità presso un panificio situato a San Marcellino, nel Casertano. Nel corso della produzione di pane, i carabinieri hanno notato che entrambi i forni del panificio erano alimentati con pezzi di legno provenienti da pedane, utilizzati come combustibile. Sul piazzale esterno all’attività, sono stati trovati circa 8 metri cubi di rifiuti costituiti da pedane in legno, alcune delle quali ridotte in pezzi più piccoli mediante una sega a nastro presente in loco. Inoltre, erano presenti frammenti di polistirolo e due recipienti in ferro arrugginito contenenti ceneri derivanti dalla combustione delle pedane, oltre a chiodi in ferro ossidati. L’utilizzo di legno di pedane per la cottura degli alimenti, potenzialmente trattato e contenente elementi metallici, rappresenta una grave violazione delle norme igienico-sanitarie. I militari hanno quindi disposto il sequestro giudiziario dell’intero panificio e del cumulo di rifiuti utilizzati per alimentare i forni. La normativa prevede che per la cottura degli alimenti, come pane o pizza, sia utilizzata esclusivamente legna vergine, in buono stato e con tracciabilità garantita. Questa deve provenire da boschi autorizzati e regolarmente tagliati per assicurare l’assenza di contaminanti pericolosi per la salute.