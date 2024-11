Nuovi pesanti disagi per migliaia di turisti e i pendolari che si servono della Circumvesuviana, in Campania, per i loro spostamenti. Infatti al momento il servizio lungo tutte le tratte è sospeso e si registrano le prime soppressioni: “Sulle linee vesuviane questa mattina vi è stato un ritardo nella programmazione della sostituzione degli estintori sui treni, che ha causato un fermo della circolazione per oltre un’ora. Si procederà con un’inchiesta per accertare le responsabilità, chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze”. Oggi sono migliaia i turisti in giro per la regione e moltissimi avevano programmato di prendere i treni delle linee gestite dall’Eav.

LA FURIA DEI PENDOLARI – Non si gioca con la vita: basta, via gli incapaci. Non si può giocare con la vita delle persone, non si può continuare a mettere la testa sotto la sabbia. Oggi sulle linee vesuviane tutti i treni fermi per una “piccola” dimenticanza: gli estintori. Licenziare tutta la filiera responsabile dell’accaduto” scrivono in una nota i comitati dei pendolari.

LA POLEMICA DI NAPPI (LEGA) – “Nel giorno in cui sono attesi in Campania centinaia di migliaia di turisti, il benvenuto di Eav, oltre alla solita caterva di ritardi e disagi, è la sospensione del servizio sulle linee vesuviane. Il motivo? Si sono dimenticati di sostituire gli estintori scaduti sui treni. E mentre si consuma l’ennesima figuraccia su un servizio primario come la mobilità, De Luca e il Pd continuano a litigare sul terzo mandato. Per il bene dei campani, ci auguriamo che le uniche poltrone che costoro dovranno occupare in futuro siano quelle di casa loro”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.