Sui social si rincorrono voci e anticipazioni: la serata di Halloween promette momenti indimenticabili, e l’organizzazione procede a colpi di ticket venduti online. Tuttavia, a soli due giorni dall’evento previsto a Massa di Somma, arriva un cambio di programma che sposta tutto a Somma Vesuviana, accompagnato da un post provocatorio, “Riprovateci un’altra volta”. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che monitorano anche il web per contrastare eventi non autorizzati e garantire la sicurezza, tracciano i nuovi dettagli dell’evento e, insieme ai colleghi del Nil e del Nas di Napoli, preparano un’operazione di controllo. Il blitz scatta nella notte in un ristorante di via Santa Maria delle Grazie a Castello, privo delle autorizzazioni per operare come discoteca.

Nel locale vengono identificati 848 giovani, tra i 14 e i 19 anni, mascherati per Halloween. Il proprietario e i due organizzatori vengono fermati, e i carabinieri sequestrano 800 euro, presunto incasso della serata. L’evento, senza i requisiti di sicurezza previsti, viene immediatamente sospeso e i tre responsabili denunciati per apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo. Avviata anche la procedura per la chiusura dell’esercizio. Durante i controlli, i militari scoprono la presenza di 13 lavoratori in nero, portando a ulteriori accuse per il proprietario, che riceve una sanzione di 107mila euro per lavoro sommerso e altre violazioni. L’operazione si conclude senza problemi di ordine pubblico, con il deflusso ordinato dei partecipanti.