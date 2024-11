Incendio sull’autostrada A16, due autovetture a fuoco in poche ore

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 40,300 in direzione Canosa, nel comune di Mercogliano, per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto in transito. Solo poche ore prima, un’altra vettura era stata avvolta dalle fiamme a pochi metri di distanza. Grazie all’intervento tempestivo, l’incendio è stato domato senza conseguenze per le tre persone a bordo, provenienti da Napoli e dirette ad Avellino. Durante le operazioni, la polizia stradale ha gestito la viabilità per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.