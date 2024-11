Un uomo di 76 anni, originario del Napoletano e residente a Vitulazio, nel Casertano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie 74enne. A far scattare l’intervento è stata la sorella della vittima, una donna di 71 anni, che non riusciva a contattare la sorella da giorni. Preoccupata, si è recata presso l’abitazione di Vitulazio per verificare di persona, ma è stata accolta dall’aggressività del cognato. L’uomo l’ha aggredita verbalmente e fisicamente, impedendole di entrare in casa e minacciandola.

La donna, ancora scossa e temendo per la sicurezza propria e della sorella, ha chiamato il 112, richiedendo l’immediato intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la 71enne visibilmente sconvolta e hanno immediatamente fatto irruzione nell’abitazione. All’interno, hanno trovato la moglie 74enne dell’aggressore, ferita e costretta a letto. Alla vista dei carabinieri, la donna, rincuorata, ha denunciato anni di violenze domestiche, tra cui minacce, insulti e percosse, subite senza mai trovare il coraggio di denunciare.

La vittima ha raccontato che l’ultimo episodio grave risaliva al 24 ottobre scorso, quando, durante un litigio per futili motivi, il marito l’aveva strattonata violentemente, facendola cadere a terra e provocandole un trauma alla schiena che l’aveva costretta a letto per più di un mese. La donna ha inoltre riferito che, soprattutto negli ultimi tempi, il marito impediva a parenti e amici di farle visita, isolandola completamente. Dopo aver raccolto la denuncia, i carabinieri hanno arrestato il 76enne, presente nell’abitazione. L’uomo è stato condotto in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente in un altro comune.