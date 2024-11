Premio “Senatore Antonio Ciccone”: cerimonia al Maschio Angioino

Venerdì 16 novembre, alle 16, presso il Maschio Angioino a Napoli, si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “Senatore Antonio Ciccone”, istituito in memoria dell’importante figura del Risorgimento meridionale. Nato a Saviano nel 1808 e scomparso a Napoli nel 1893, Ciccone fu un medico, scienziato, economista e politico, che dedicò la sua vita a ideali di libertà e progresso. Il premio, sponsorizzato dal Rotary Club Marigliano Adrianea e dall’istituto Demetra Formazione, consiste in una borsa di studio assegnata al neolaureato Giuseppe Lotito per una tesi di approfondimento sul pensiero e le opere del senatore Ciccone. La scelta è stata fatta da una commissione di esperti e studiosi della storia risorgimentale.

L’evento, patrocinato dai comuni di Napoli e Saviano, sarà ospitato dalla Società Napoletana di Storia Patria e dal Comitato Napoli dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Alla cerimonia interverranno la professoressa Renata De Lorenzo della Società Napoletana di Storia Patria e la professoressa Laura Di Fiore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, oltre a varie personalità, tra cui il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, il presidente del Rotary Club Marigliano Vincenzo Caprio, il direttore dell’Istituto Demetra Formazione Giacomo Ambrosino e la dirigente scolastica Carolina Serpico dell’Istituto Comprensivo “Antonio Ciccone” di Saviano. La cerimonia si concluderà con un concerto organizzato dall’Associazione Alessandro Scarlatti, arricchendo l’evento con un momento di musica in omaggio all’eredità culturale del senatore Ciccone.