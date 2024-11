La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di tre persone indagate per reati di falsità materiale in atti pubblici e truffa ai danni dello Stato. Coinvolti nello scandalo anche cinque istituti scolastici paritari: istituto “Dante Alighieri” di Torre Annunziata; centro scolastico “Elsa Morante” di Ottaviano; istituto “Ottaviano Augusto” di Ottaviano; istituto “Paolo Costa” di San Giuseppe Vesuviano e istituto “New Tito Lucrezio Caro” di Boscoreale.

LE INDAGINI – Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno evidenziato che gli indagati avrebbero falsificato documenti trasmessi all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativi alla frequenza scolastica degli studenti. Inoltre, è emersa una discrepanza significativa tra i dati relativi ai docenti e al personale Ata comunicati all’Ufficio Scolastico Regionale e quelli dichiarati all’Inps. Questa difformità fa sospettare l’esistenza di falsi rapporti di lavoro, finalizzati a far ottenere punteggi indebiti in concorsi pubblici sia locali che nazionali.

IL SEQUESTRO – Le perquisizioni hanno portato al sequestro di una vasta mole di documentazione cartacea e digitale, ritenuta rilevante per l’inchiesta. Sono stati inoltre rinvenuti circa 40mila euro in contanti, suddivisi in buste riportanti nomi e appunti, parte dei quali trovati presso le abitazioni di due degli indagati, e il resto custodito nell’Istituto Dante Alighieri di Torre Annunziata.