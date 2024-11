Nasce Anima Naturae, la marmellata che porta l’estate in inverno

BARLETTA – Nasce Anima Naturae, il nuovo brand di marmellate e confetture che celebra la stagionalità dei prodotti agricoli e la genuinità dei sapori autentici. Questo progetto affonda le sue radici nella lunga tradizione contadina della famiglia Dargenio, da sempre impegnata nella coltivazione dei prodotti della Terra e nella produzione di olio. Ora, questa passione per la Terra e i suoi frutti va oltre il prodotto in sé e arriva così alla produzione di marmellate, confetture e creme salate, offrendo un prodotto che conserva tutto il gusto dell’estate anche nei mesi più freddi. Grazie alla filosofia di Anima Naturae, è possibile portare in tavola le fragole più dolci, le albicocche più succose, le pesche più deliziose, gli ortaggi più genuini, anche quando fuori fa freddo. Le confetture sono realizzate esclusivamente con frutta italiana di stagione, raccolta nel pieno della sua maturazione, e con l’aggiunta di zucchero di canna integrale e succo di limone. Senza conservanti né coloranti, ogni vasetto racchiude la genuinità della frutta, per un’esperienza di gusto autentica e naturale. Il rispetto per la Terra si respira anche aprendo ogni vasetto della vasta gamma di creme vegetali del brand, sempre rigorosamente con ortaggi di stagione. Gli alimenti consumati durante la loro stagione naturale sono più nutrienti e saporiti rispetto a quelli coltivati fuori stagione. La frutta e la verdura che maturano naturalmente sono più ricche di vitamine, minerali e antiossidanti, elementi che possono ridursi durante lunghi periodi di conservazione o trasporto. Anima Naturae non è solo una nuova linea di marmellate, confetture e creme salate di ortaggi ma un vero e proprio omaggio alla tradizione agroalimentare autentica della famiglia Dargenio. Da generazioni, la famiglia coltiva ulivi e frutta nel rispetto dei ritmi naturali della Terra, e oggi questa filosofia viene applicata anche ai prodotti trasformati all’interno del laboratorio di Anima Naturae. “Il mio obiettivo è offrire un prodotto che sia buono da gustare e che rappresenti i valori della nostra tradizione di famiglia: stagionalità, autenticità e un profondo rispetto per la Terra”, afferma Emanuela Dargenio, alla guida di Anima Naturae. Le marmellate, le confetture e le creme di ortaggi di Anima Naturae sono disponibili sull’e-commerce ufficiale https://animanaturae.net/