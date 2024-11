Prosegue l’impegno congiunto di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania per il disinquinamento del fiume Sarno e il miglioramento delle infrastrutture fognarie. Il programma “Energie per il Sarno”, esempio virtuoso di sostenibilità ambientale, interessa numerosi comuni, tra cui Scafati e Boscoreale, con l’obiettivo di tutelare il territorio e rispondere alle esigenze della comunità. Questa mattina, un sopralluogo in via Poggiomarino e via Vitiello ha fatto il punto sullo stato dei lavori. Tra i presenti: Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale; Sabino De Blasi, presidente di Gori; Vittorio Cuciniello, Ad di Gori; Raffaele Coppola, coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano; Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano e Mario Casillo, consigliere regionale.

SCAFATI – Prosegue il completamento della rete fognaria del comune, finanziato dalla Regione Campania con oltre 8 milioni di euro e realizzato da Gori. Le opere includono: la costruzione di 12 km di collettori fognari; La dismissione dello scarico del Rione Gescal; il collettamento dei reflui di 8.707 abitanti. In via Poggiomarino, sono in corso la posa della rete fognaria e idrica, oltre alla manutenzione straordinaria dell’impianto per il sollevamento delle acque meteoriche, in collaborazione con Eav, per prevenire allagamenti.

BOSCOREALE – Ultimati i lavori di estensione della rete fognaria in via Passanti, finanziati con oltre 7 milioni di euro. Il progetto collega la rete di Boscoreale a quella di Scafati, migliorando il servizio per i residenti e incrementando il trattamento dei reflui, coinvolgendo anche alcune aree di Pompei e Terzigno. Gli interventi comprendono inoltre la pulizia e il ripristino delle canalette di acque meteoriche in via Marra, per garantirne il corretto funzionamento.

TECNICHE INNOVATIVE E IMPATTO RIDOTTO – Tra gli interventi più significativi, il completamento del collettore Sub 1, realizzato con la tecnica del microtunnelling, che riduce l’impatto ambientale eliminando la necessità di scavi a cielo aperto. I lavori includono: La costruzione di 2 impianti di sollevamento el a realizzazione di una rete fognaria di circa 870 metri nelle aree di via Diaz, via Nazionale e via Vitiello.

DICHIARAZIONI – Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale: “Un momento importante per il nostro comune: grazie agli sforzi congiunti di Gori, Ente Idrico Campano e Regione, i lavori sono in fase avanzata. Ringrazio tutti coloro che si impegnano per il nostro territorio”. Sabino De Blasi, presidente di Gori: “Stiamo ultimando la chiusura di 113 scarichi in ambiente. Con Regione e Ente Idrico, restituiremo il fiume Sarno ai cittadini entro il 2025, potenziando i servizi fognari e depurativi”. Raffaele Coppola, coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano: “Non solo infrastrutture, ma un approccio integrato che mette al centro le esigenze della comunità per concludere gli interventi di bonifica”. Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano: “Il risanamento ambientale è una priorità. Con Energie per il Sarno, stiamo migliorando la qualità della vita di oltre 70.000 cittadini. È un modello di gestione efficace e sostenibile che guarda al futuro”.