Spara alla finestra dell’ex, 17enne in fuga arrestato dai carabinieri

Nella notte, i carabinieri della stazione di Casoria, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, hanno arrestato un giovane accusato di stalking e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, a seguito di un decreto di fermo emesso il 24 ottobre dalla Procura per i Minorenni di Napoli. Il giovane, appena maggiorenne e già sottoposto a una misura cautelare di permanenza in casa per episodi simili, è stato rintracciato dopo un lungo periodo di irreperibilità in seguito a una serie di atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo avrebbe messo in atto, da mesi, condotte intimidatorie e violente contro la ragazza, culminate il 21 ottobre con un colpo d’arma da fuoco esploso contro la finestra della sua abitazione a Casoria. A seguito di questo episodio, il giovane si era nascosto, rendendo necessarie ininterrotte ricerche da parte delle forze dell’ordine. I Carabinieri, grazie a operazioni di pedinamento e sorveglianza nei luoghi da lui abitualmente frequentati, sono riusciti a rintracciarlo la sera scorsa, bloccandolo a Casoria mentre guidava un motorino senza patente.

Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida del fermo.