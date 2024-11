I carabinieri del Nucleo Forestale di Pozzuoli e Marigliano hanno denunciato i titolari di due pizzerie, rispettivamente situate nei comuni di Giugliano in Campania e Marigliano, con l’accusa di frode in commercio. Durante i controlli, le due attività dichiaravano nei menu cartacei e digitali l’uso di prodotti con certificazione Dop e Igp, come “Provolone del Monaco Dop” e “Porchetta di Ariccia Igp”, che, secondo quanto emerso, non sarebbero mai stati realmente acquistati né utilizzati nelle pietanze offerte. Nella pizzeria di Marigliano, i militari hanno riscontrato inoltre la dicitura “Fiori di Zucca Dop” tra gli ingredienti proposti. Tale dicitura è risultata inesatta, dato che i fiori di zucca non rientrano tra i prodotti a Denominazione di Origine Protetta (Dop). Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato 5 chilogrammi di alimenti per approfondire ulteriormente l’accuratezza delle dichiarazioni sull’origine degli ingredienti impiegati. L’inchiesta, portata avanti dai Nuclei Forestali di Pozzuoli e Marigliano, è volta a garantire la trasparenza nella vendita di prodotti agroalimentari, tutelando sia i consumatori sia le certificazioni Dop e Igp, che rappresentano un valore aggiunto per le produzioni italiane di alta qualità.