Vallata, in provincia di Avellino, è stata scossa oggi da un drammatico incidente domestico, in cui un uomo di 65 anni ha perso la vita cadendo da un’impalcatura esterna montata per lavori presso la sua abitazione. Per ragioni ancora in corso di accertamento, l’uomo è precipitato da circa sei metri di altezza, subendo gravi traumi che si sono rivelati fatali nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma è stata successivamente restituita ai familiari, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.