I carabinieri della sezione Radiomobile di Torre del Greco, impegnati in un posto di controllo lungo via del Commercio, hanno fermato una Fiat Panda sospetta. L’auto, con a bordo una famiglia, aveva attirato l’attenzione dei militari per il comportamento del conducente, un uomo che cercava di evitare il controllo con manovre evidenti nel traffico. Fermata l’auto, i carabinieri hanno identificato gli occupanti: il conducente, un 44enne di Napoli, noto per legami passati con il clan Ascione-Papale, la moglie, 45enne già nota alle forze dell’ordine e il figlio, 21enne incensurato. Nonostante nulla apparisse immediatamente fuori posto, i militari hanno deciso di approfondire il controllo, seguendo il loro intuito. La perquisizione della famiglia e del veicolo, risultato essere a noleggio, ha portato alla scoperta di: un coltello a stiletto, nascosto nella borsa della donna, un coltello a farfalla, trovato nella tasca del figlio, un martello da carpentiere, occultato all’interno dell’auto. Tutti gli oggetti, classificati come armi improprie, sono stati sequestrati. I tre sono stati denunciati per porto illegale di oggetti atti ad offendere.