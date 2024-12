Torre Annunziata compie un significativo passo avanti nella sicurezza urbana con l’introduzione di un moderno sistema di videosorveglianza. Il progetto, presentato questa mattina a Palazzo Criscuolo, si avvale di 134 videocamere e 13 chilometri di fibra ottica per monitorare l’intero territorio cittadino. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Corrado Cuccurullo, il vicesindaco con delega alla sicurezza Tania Sorrentino, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione, e l’ingegnere Luigi Gaglione, responsabile del progetto. Il nuovo impianto, consegnato ufficialmente al Comando di Polizia Municipale l’11 dicembre, rappresenta un’importante risposta alle esigenze di sicurezza. Al termine dell’evento, è stata mostrata la Control Room, da cui la Polizia Locale potrà monitorare costantemente la città grazie agli “occhi elettronici”. Il progetto ha beneficiato di tre linee di finanziamento per un valore complessivo di 900mila euro: Comune di Torre Annunziata (50mila euro per il ripristino di 56 videocamere esistenti); Città Metropolitana di Napoli: (690mila euro per la posa di 13 km di fibra ottica e l’installazione di 48 nuove videocamere. Ministero dell’Interno: (150mila euro per ulteriori 30 dispositivi).

“Il tema della sicurezza è una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco Cuccurullo – L’assenza di un moderno sistema di videosorveglianza era stata sottolineata nella relazione che portò allo scioglimento del Comune due anni e mezzo fa. Oggi, grazie a questo intervento, poniamo un punto fermo sull’attività di controllo del territorio”. “Dal 2021, come semplice cittadina, chiedevo maggiore sicurezza – ha sottolineato il vicesindaco Tania Sorrentino – Questo progetto rappresenta un grande inizio per garantire un futuro più sicuro ai torresi. La tecnologia sarà un supporto essenziale alle forze dell’ordine”. Anche il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Forgione, ha evidenziato il valore strategico del sistema: “La mancata videosorveglianza è stata una delle cause dello scioglimento della precedente amministrazione. Con questo impianto colmiamo una grave lacuna. Inoltre, l’arrivo di sette nuove unità di Polizia Locale permetterà un controllo più capillare del territorio”.