Tragedia nella notte a San Felice a Cancello dove un cittadino cinese di 48 anni è stato trovato morto nella cucina della sua abitazione, immerso in una pozza di sangue. L’uomo è stato colpito da diverse coltellate. I carabinieri della stazione di Cancello sono intervenuti sul posto e hanno raccolto le testimonianze dei familiari, i quali hanno riferito di una lite scoppiata poco prima tra la vittima e il figlio 27enne. Il giovane, però, non si trovava in casa all’arrivo dei militari. Le ricerche si sono concluse nella mattinata, quando il figlio è stato rintracciato in provincia di Benevento. È stato condotto in caserma per essere interrogato e chiarire la sua posizione in merito all’omicidio. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.