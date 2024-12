Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Nola per l’incontro di calcio tra Virtus Afragola e Nola, valido per il Campionato di Eccellenza Campania. La partita si svolgerà sabato 21 dicembre presso lo stadio comunale “Moccia” di Afragola. Il divieto è stato adottato in seguito al parere espresso dalla Questura di Napoli durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è motivato dalla necessità di prevenire “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica” che potrebbero verificarsi in occasione dell’evento.