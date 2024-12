Ruba 2650 litri di carburante e fugge: denunciato dai carabinieri

Un 32enne di Quarto ha tentato di rubare carburante per un valore di circa 4.200 euro da una stazione di servizio ad Afragola. Alla guida di un furgoncino, ha riempito tre taniche con 2.650 litri di carburante utilizzando due carte di credito clonate. Il proprietario del distributore, insospettito dalle manovre, lo ha interrotto e messo in fuga. L’uomo è stato poi bloccato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco lungo via Leopardi a Volla. Accompagnato in caserma, il 32enne è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Sequestrati carburante, carte clonate e furgoncino. Proseguono le indagini per approfondire il caso.