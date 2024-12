San Sebastiano al Vesuvio, inaugurato lo “Sportello Amico” Gori

Apre a San Sebastiano al Vesuvio lo Sportello Amico Gori, un nuovo punto di riferimento per i cittadini per gestire pratiche legate al servizio idrico integrato. Lo sportello, situato all’interno del municipio, sarà operativo il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17, con personale comunale formato da Gori per fornire un’assistenza veloce e competente. Il sindaco Giuseppe Panico ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra il Comune, Gori e l’Ente Idrico Campano. “Questo servizio è il risultato dell’impegno condiviso per migliorare la vita della nostra comunità,” ha dichiarato. Il presidente di Gori, Sabino De Blasi, ha evidenziato la sinergia istituzionale alla base degli Sportelli Amico, pensati per supportare anche chi ha poca familiarità con i canali digitali. Raffaele Coppola, Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano, ha aggiunto: “Accogliamo i cittadini con un sorriso, offrendo un servizio fisico e umano accanto alle sfide della digitalizzazione.” Gori continua a offrire servizi digitali come l’Area Clienti MyGori, accessibile tramite sito e app, e il servizio di videochiamata prenotabile online, per un’assistenza ancora più comoda e immediata.