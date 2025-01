Cane corso denutrito e abbandonato nel box, denunciato 45enne

Rinchiuso in un piccolo box recintato con reti metalliche arrugginite, in precarie condizioni igienico-sanitarie e visibilmente denutrito, un giovane cane corso italiano è stato salvato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri nel Casertano. A lanciare l’allarme, inconsapevolmente, è stato lo stesso animale, i cui guaiti strazianti hanno attirato l’attenzione del comandante della Stazione di Vitulazio durante un servizio di controllo del territorio. Il luogotenente, insieme a un collega, stava percorrendo un tratto isolato di strada nel comune di Bellona, quando ha notato i lamenti del cane provenire da un’area recintata. La pattuglia ha subito richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’Asl di Caserta e ha effettuato l’accesso nel terreno. Qui, in uno spazio angusto e inadeguato, il cane era stato abbandonato. Le condizioni del giovane corso erano critiche: visibilmente malnutrito e in uno stato di abbandono, aveva urgente bisogno di cure. Grazie al microchip identificativo, i carabinieri sono risaliti al proprietario, un 45enne del posto, che è stato identificato e denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali. Il cane, invece, è stato affidato a una struttura idonea che si occuperà della sua riabilitazione e cura.