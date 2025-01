Castellammare, al via lavori per il collettore litoraneo da 2,6 milioni

Prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione del “Collettore Litoraneo del comune di Castellammare di Stabia – Progetto di allontanamento delle acque meteoriche”. Finanziato con 2,6 milioni di euro nell’ambito dei fondi PR FESR 2021-2027, il progetto punta a salvaguardare il litorale stabiese attraverso un sistema innovativo di scarico sottomarino. La nuova infrastruttura è stata progettata per ridurre gli allagamenti in aree critiche, come corso Garibaldi, e migliorare la qualità ambientale della costa. Il sistema consentirà di convogliare le acque piovane in eccesso direttamente in mare aperto, a una profondità adeguata, evitando il ristagno sulla battigia, spesso soggetta a fenomeni di interrimento. La firma del verbale di consegna dei lavori è avvenuta nei giorni scorsi presso il depuratore di Foce Sarno, alla presenza del direttore dei Lavori Domingo Gambardella, della ditta esecutrice Meridiana Costruzioni Generali Srl, e della responsabile del progetto Federica Mancieri. La conclusione delle opere è prevista per dicembre 2025. L’intervento rientra nel programma “Energie per il Sarno”, sviluppato attraverso il Protocollo di Intesa tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori. Il piano, composto da 44 interventi, mira a completare il sistema fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno, migliorando la qualità della vita dei cittadini e tutelando il territorio.